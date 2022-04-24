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Православные христиане празднуют Пасху

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  • 24.04.2022, 8:04
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Православные христиане празднуют Пасху

Праздник знаменует победу жизни над смертью.

Ряд Православных церквей 24 апреля празднуют Воскресение Христово. В Минск спецрейсом из Иерусалима доставили Благодатный огонь, который сошел в Великую субботу в Храме Гроба Господня.

Пасха, или Воскресение Христово — это главный христианский праздник, знаменующий победу жизни над смертью, победу над грехами человечества и дающий надежду на вечную жизнь. В этот день вспоминают воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

В этот день люди приветствуют друг друга словами «Христос Воскресе! — Воистину Воскресе!».

Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения. После крестного хода совершается утренняя служба, по окончании которой священники освящают принесенные прихожанами яйца, куличи, пасхи — некоторые прихожане освящают их в Страстную субботу.

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