Достанет авиация и Точки-У: оценена возможность ударить по Крымскому мосту 21 24.04.2022, 8:10

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Стало известно, кто прикрывает сооружение с российской стороны.

Удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму, который используется вражеской стороной для подвоза подкрепления своим оккупационным подразделениям, сейчас Украина нанести не может.

Советник главы ОП Алексей Арестович в комментарии российскому правозащитнику заявил, что в настоящее время незаконному Крымскому мосту ничего не угрожает.

"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", - утверждает он.

Также он отметил, что "его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе".

Арестович пояснил, что Украина имеет средства для нанесения удара по Крымскому мосту, но пока не имеет возможности.

"Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация - она не пройдет, либо Точки-У - они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть русские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает", - заявил советник главы ОПУ.

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