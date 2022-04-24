В Херсонской области ВСУ выбили врага из восьми населенных пунктов 4 24.04.2022, 8:22

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Украинские военные также отбили несколько контратак оккупантов.

Украинские военные с позиций наблюдательных постов восстановили контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"На Херсонщине накануне фейкового референдума враг пытался активизироваться. Попытки проведения штурмовых действий в направлении Александровки и Таврического успехов не имели", - отметил он.

По словам Назарова, оказались неудачными и попытки врага завладеть Николаевкой.

"Нанесение огневого поражения артиллерией общего поражения... отбито. Нашими подразделениями с позиций наблюдательных постов восстановлен контроль над 8 населенными пунктами Херсонщины", - добавил спикер командования.

Он рассказал, что в районе Киселевки украинские военные ударили по скоплению живой силы и техники оккупантов, которую готовили для дальнейшего наступления на Посад-Покровское.

"Понеся значительные потери, враг отошел в сторону Чернобаевки. Общие потери противника составляют 74 рашиста и 13 единиц техники, среди которых два танка, системы реактивного залпового огня, шесть единиц бронированной и инженерной техники, четыре беспилотника-разведчика", - сообщил Назаров.

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