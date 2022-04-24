«Путин верит в числа и даты»: историк предупредил о маниакальных планах Кремля к 9 мая 21 24.04.2022, 9:35

18,264

Cледует ожидать «злых» решений.

Даты Пасхи и 9 мая являются определяющими для президента РФ Владимира Путина. Слишком опасной в вопросе развязанной им войны против Украины может стать именно второй понедельник следующего месяца, когда в РФ приходится так называемый день победы.

Историк Александр Алферов в эфире "Украина 24" отметил, что нездоровое воображение российского диктатора буквально зависит от окружающих его чисел и символов.

"По данным биографов Путина, он – символист. Поэтому, когда мы говорим в целом об этом больном на маниакальные расстройства человеке, то нужно понимать, что верующим он не является, а окружает себя суевериями, потому что верит в числа и даты", – говорит специалист.

Историк отметил, что суеверный полковник КГБ имеет разное по мировосприятию окружение.

Алферов объяснил, что определяющими для Путина являются даты Пасхи и 9 мая, к тому же вторая станет опасным днем, поскольку кремлевский режим "апофеозно настроен и зациклен" на дне победы. Так, он может готовить "злые решения" для Украины.

"Весь мир 8 мая вспоминает павших в боях солдат Второй мировой войны, 9 мая – официальный день мракобесия "русского мира". В одной колонне будут маршировать псевдо ветераны с портретом Сталина и иконой Николая II, которого расстреляли большевики", – отметил историк.

Он считает, что во время парада на Красной площади в Москве могут пройтись не только колонны военной или трофейной техники, но и украинские военнопленные, которых заставят это сделать.

"Апофеоз подогревается, так что следует ожидать злых решений, которые встретят аплодисментами в этот день. Убежден, что 9 мая будет использован как идеологический маркер для мощной поддержки пропаганды", – подчеркнул Алферов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».