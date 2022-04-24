«До 90% перевозчиков остановили свой бизнес» 6 24.04.2022, 10:10

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Истории трех предпринимателей из Беларуси.

Влияние санкций, нарушение логистических цепочек, запрет движения фур из Беларуси и России в Евросоюзе уже отразились на бизнесе. «Салідарнасць» рассказывает истории трех предпринимателей, столкнувшихся с немалыми трудностями.

Владелец салона светильников: «Работаем по инерции. План: по себестоимости продать выставочные образцы»

Минчанин Валерий занимается продажей светильников из Западной Европы около 25 лет. Он говорит, что переживал всякое — и перебои с поставками, и девальвацию, и резкий спрос, когда люди пытались пристроить деньги хоть куда-нибудь. Но таких времен как сейчас — не припомнит.

— В начале этого года заказы еще поступали, — говорит предприниматель. — Люди рассчитывали, что ситуация хотя бы стабилизируется и стремились обустраивать быт, инвестировали в недвижимость, ремонт, обстановку.

Однако война все изменила. В средне- и долгосрочной перспективе улучшений не предвидится. Многие рассматривают нынешние времена как начало системного кризиса, с которым Беларусь пока не сталкивалась.

Клиентами салона, по словам Валерия, были в основном обеспеченные белорусы, их доход составлял более 10 тысяч долларов в месяц: «Это люди, которые умеют не только зарабатывать, но также просчитывать последствия, прогнозировать события».

— Раньше в среднем каждый месяц поступало три-четыре заказа, сейчас — ни одного, — продолжает предприниматель. — Наблюдается обратная ситуация: клиент, который оставил залог, через месяц попросил вернуть его, сославшись на проблемы в бизнесе.

На удручающую ситуацию накладывается неопределенность на рынке недвижимости. Неизвестно, сколько будут стоить квартиры, удастся ли их вообще реализовать, спрос на аренду тоже снижается, что влияет на цены.

Возникли также проблемы с платежами: бизнес столкнулся с приобретением валюты в Беларуси и переводом денег в Евросоюз. Для некоторых белорусских банков ограничено проведение операций, а получатели средств долго не видят отправленные деньги.

— То ли их долго проверяют, то ли это умышленное затягивание времени? — задается вопросом Валерий.

После запрета на движение автопоездов из Беларуси и России в странах Евросоюза ситуация усугубилась еще больше. Стоимость грузовых перевозок выросла в два—два с половиной раза. Если раньше доставка обходилась в 2,5-3 тысячи евро, то теперь — до 7 тысяч евро.

Но даже при таких условиях есть обоснованные опасения, что доставить товар не получится.

— Гарантии в самом деле дать сложно, поскольку от нас ничего не зависит, — констатирует Валерий.

По его наблюдениям, многие клиенты сейчас уезжают или собираются эмигрировать. Этим вызвано нежелание инвестировать в то, что невозможно вывезти или быстро продать. Если, например, в автомобильных продажах все не так плохо, поскольку машину можно продать со скидкой, то с квартирой или дорогой мебелью так не выйдет.

— Сейчас я пытаюсь реализовать по себестоимости выставочные образцы, — рассказывает о своем антикризисном плане предприниматель. — Снижать цену еще? Не поможет. Сказывается специфика товара. Это не смартфоны, скидка на которые увеличивает рост продаж. Особенность моего бизнеса в том, что он не требует больших оперативных расходов, но и выйти из него сложно. Продать салон? Я бы рад, но кто ж купит. Так что работаем по инерции.

«Пытаюсь заниматься общепитом, небольшим строительством и поставками телекоммуникационного оборудования — везде проблемы»

Если снижение покупательской способности ощущают в Минске, то что уж говорить про города поменьше. В прошлом году Виталий с компаньоном открыли небольшую кофейню в одном из областных центров Беларуси.

— Деньги были взяты в долг, — рассказывает «Салiдарнасцi» предприниматель. — В помещении, которое мы арендуем, были только плитка на полу и унитаз в санузле. Сделали ремонт, купили мебель, оборудование. Это обошлось примерно в 18-20 тысяч долларов. Привлекали также консультантов, обучавших персонал варить кофе, готовить сезонные напитки, общаться с клиентами.

Сейчас в кофейне работают три человека — три бариста (две постоянно, третья периодически подменяет). Функции администраторов выполняют Виталий и его компаньон.

— Осенью нам удалось выйти в плюс, — говорит владелец кофейни. — Прибыль направили в оборот. Зима в общепите считается «просадочным» временем. Поэтому, смирившись с этим, некоторое время «донатили» на аренду и налоги. С наступлением тепла рассчитывали на улучшение ситуации, но этого не произошло, несмотря на расширение ассортимента. Мы добавили в меню десерты, печенье, соки, напитки. Однако не получилось даже выйти на самоокупаемость.

По расчетам предпринимателя, каждый месяц они платят из своего кармана 1000 рублей. Эта сумма уходит на покрытие аренды, зарплаты сотрудникам, налоги. То есть в данный момент кофейный бизнес приносит убытки.

— Пока кредитор терпит, — затрагивает болезненный вопрос возврата долга бизнесмен. — Но так не может продолжаться вечно. Кофейня выставлена на продажу по себестоимости.

Одновременно Виталий занимается благоустройством и строительством небольших объектов, выполняя функции прораба: оформляет документы, находит специалистов, курирует процесс.

— Летом прошлого года были небольшие объекты — по два-три в месяц. Например, нужно было привести в порядок крыльцо в офис — поменять плитку, входную дверь и так далее. Стоимость проекта — около 7-8 тысяч рублей. Невесть какие деньги, но это позволяло зарабатывать, — делится расчетами предприниматель.

Однако осенью количество заказов стало сокращаться, что нетипично (обычно это происходило после Нового года). Следующий объект предложили только в конце февраля, а с тех пор, несмотря на активные поиски, найти ничего не удалось.

— Даже те, кто собирался строить или провести текущий ремонт, отказались от планов, — рассказывает Виталий. — Люди в ожидании худшего и предпочитают экономить, не вкладываясь в ремонт и недвижимость.

Третьим направлением, которым занимается бизнесмен, стали поставки телекоммуникационного оборудования, и именно эта сфера принесла ему больше всего головной боли.

— Зимой я успел договориться о заключении нескольких выгодных контрактов, — продолжает бизнесмен. — Нужно заметить, что процесс занимает продолжительное время. Сначала согласуется оборудование, потом его закладывают в проект. Только после его разработки осуществляется сделка.

Растянутость процесса сыграла негативную роль. Пока шло проектирование ввели санкции и возникли проблемы с логистикой.

— Первая партия оборудования была оплачена и отправлена в Турцию 22 февраля, — описывает возникшую ситуацию Виталий. — 25 февраля, то есть уже после начала войны в Украине, оборудование прибыло в Стамбул. Однако в Беларусь груз не отправили, так как Turkish Airlines прервало авиасообщение. В результате оплаченное оборудование улетело обратно в страну-производитель.

В течение нескольких недель предприниматель с самыми разными логистическими компаниями пытались разработать маршрут доставки груза в Беларусь.

Так, рассматривался вариант доставки через Польшу или Литву. Однако перевозчики отказывались заключать договор — никто не хотел рисковать фурой из-за небольшой партии, которая могла вызвать вопросы на границе (часть запасных деталей все же оказалась в санкционных списках Евросоюза).

Предлагалась логистическая цепочка через Казахстан. Но, как объяснили предпринимателю, официально к санкциям эта страна не присоединилась, однако и растамаживать грузы в Беларусь не торопится. В результате оборудование могло пролежать на складе временного хранения несколько месяцев без движения.

В результате бизнесмен решил пойти по самому простому пути, предложив заказчику отказаться от импортного оборудования в пользу российского. Новую партию он оплатил своими деньгами и забрал в РФ.

— Что касается возврата денег от производителя, то история заслуживает отдельного упоминания, — вздыхает Виталий. — Валютный счет был открыт в «дочке» российского банка, который оказался под санкциями. Белорусское подразделение не входило в запретный перечень, однако отправитель денег потребовал письменное подтверждение. В ответ «дочка» прислала мне обычный документ в формате Word. А официальное письмо на фирменном банке, сказали, ждите 15 дней.

Я разозлился и открыл счет в другом банке. Тогда производитель попросил подписать письмо, что я беру на себя ответственность, если деньги по каким-то причинам не поступят туда. Если бы я на это не пошел, то не получил бы средства совсем. Финал счастливый: деньги пришли в день отправления.

Остальные контракты бизнесмен предпочел не подписывать, честно объяснив заказчикам, с какими проблемами можно столкнуться в случае заказа импортного оборудования. Предлагал в качестве замены другое, однако те отказались.

«До 90% перевозчиков сжиженного углеводородного газа остановили бизнес»

Третья история связана с автоперевозками сжиженного углеводородного газа (СУГ), чем занимался бизнесмен по имени Андрей. Как он объясняет, Беларусь до недавнего времени выполняла роль своеобразного хаба для этого вида углеводородов.

Большая часть СУГ поступает по железной дороге из России, а еще часть производится на предприятиях в Мозыре и Речице. Затем углеводороды закачивают в газонаполнительные станции, откуда их загружают автоцистерны и доставляют в Евросоюз — Польшу, Чехию, Словакию, Германию и т.д.

— В течение недели после начала войны поставки продолжались, но потом ввели санкции, и это обрушило рынок, — говорит Андрей. — Особенно пострадали перевозчики. Например, одна из транспортных компаний, имеющая филиалы по всей Беларуси, фактически столкнулась с полной остановкой деятельности. Им пришлось уволить водителей, а также персонал, обслуживающий транспортный парк. Часть автомобилей находилась в лизинге. Часть пытаются продать, чтобы выплатить кредиты банкам.

По его словам, схожая картина — практически у всех перевозчиков которые работали на территории Беларуси: «Транспортные компании пребывают в депрессии, водители без работы. Сложно представить, сколько семей лишились дохода».

Отдельная история касается убытков компаний, которые не смогли доставить газ, завезенный на территорию Беларуси до введения санкций. СУГ пришлось везти обратно в Россию за свой счет, а это повлекло убытки для поставщиков и перевозчиков.

Некоторые автотранспортные компании в РБ существовали благодаря налаженным цепочкам поставок СУГ через Беларусь, однако в начале марта они прервались, правда, не для всех (об этом чуть ниже).

— Теперь сжиженный газ направляют в другие страны — Грузию, Китай, Туркменистан, Афганистан, — делится такими данными предприниматель. — Также используются танкерные перевозки — СУГ доставляют через море, в частности, в Грецию, где российский газ принимают с удовольствием.

По мнению Андрея, это не значит, что через Беларусь сжиженный газ поставляться не будет: «После введения санкций бизнес остановили до 90% участников рынка. Но около 10% компаний остались. Я не буду уточнять, что это за фирмы. Скажу лишь, что инсайдерские Telegram-каналы, писавшие о схемах контрабанды, вероятно, правы».

Схема по переправке СУГ может выглядеть так: на территорию Беларуси заезжает автоцистерна с прицепом (на нем установлены европейские номера), туда загружают газ, выдают польскую или литовскую наклейку и автопоезд отправляется в ЕС с «европейским» (по документам) товаром.

— Эта бесхитростная схема приносит баснословную прибыль оставшимся поставщикам и перевозчикам, поскольку они получили эксклюзивные условия, — констатирует предприниматель. — А в Польше или Германии с удовольствием приобретают дефицитные углеводороды, только не по цене 600 долларов за тонну, а вдвое дороже.

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