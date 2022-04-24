Приметы на 24 апреля: что нужно и что нельзя делать на Пасху 24.04.2022, 10:46

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Чем богаче праздничный стол, тем богаче будет год в семье.

24 апреля многие православные конфессии отмечает светлый праздник Пасхи. "Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" – именно так нужно приветствовать друг друга в день праздника.

Раньше говорили: "Хлеб будет расти так быстро, как бежит с паской хозяин", потому после освящения куличей в церкви, каждый хозяин старался как можно скорее донести пасхальную корзину домой.

Верили, если женщина мечтает забеременеть, но не может, то на пасхальный стол нужно поставить дополнительную тарелку с кусочком кулича и крашенкой – это угощение для будущего ребенка.

Хозяйки накрывали богатый стол на Пасху. Народные приметы на Пасху 2022 говорят, что чем богаче стол, тем богаче будет год в семье.

Что нельзя делать 24 апреля на Пасху

Нельзя на Пасху шить и вязать.

Нельзя на Пасху стирать и убирать в доме.

Нельзя на Пасху работать в саду или огороде.

Нельзя на Пасху грустить и ссориться.

Нельзя на Пасху сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Нельзя на Пасху ходить на кладбище.

Нельзя выбрасывать святую еду. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.

Нельзя на Пасху венчаться.

Приметы на 24 апреля на Пасху

Если холодная погода, то будет сухое лето.

Если в этот день разыграется гроза, значит, осень придет поздно и будет сухой.

Если идет сильный дождь, то будет сухая осень.

Если пасмурно, то лето будет холодным и пасмурным.

Если мороз на Пасху, будет хороший урожай.

Если тепло и ясно на Пасху, то лето будет солнечным и урожайным.

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