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Стало известно об огромных потерях армии РФ с начала вторжения в Украину

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  • 24.04.2022, 11:00
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Стало известно об огромных потерях армии РФ с начала вторжения в Украину

Новые данные от Генштаба ВСУ.

С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 800 военных убитыми. Число сбитых украинскими силами самолетов приближается к 180.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника:

Личный состав - около 21800 человек

Танки - 873

Боевые бронированные машины - 2238

Артиллерийские системы - 408

РСЗО - 147

Средства ПВО - 69

Самолеты - 179

Вертолеты - 154

Автомобильная техника - 1557

Корабли/катера - 8

Цистерны с ГСМ - 76

БПЛА оперативно-тактического уровня - 191

Специальная техника - 28

Пусковые установки ОТРК - 4

"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.

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