Стало известно об огромных потерях армии РФ с начала вторжения в Украину

Стало известно об огромных потерях армии РФ с начала вторжения в Украину4
- 24.04.2022, 11:00
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Новые данные от Генштаба ВСУ.
С начала вторжения в Украину российская сторона потеряла около 21 800 военных убитыми. Число сбитых украинскими силами самолетов приближается к 180.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника:
Личный состав - около 21800 человек
Танки - 873
Боевые бронированные машины - 2238
Артиллерийские системы - 408
РСЗО - 147
Средства ПВО - 69
Самолеты - 179
Вертолеты - 154
Автомобильная техника - 1557
Корабли/катера - 8
Цистерны с ГСМ - 76
БПЛА оперативно-тактического уровня - 191
Специальная техника - 28
Пусковые установки ОТРК - 4
"Данные уточняются", - отметили в Генштабе.