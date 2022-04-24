Министр финансов Беларуси заявил о скором дефолте 23 24.04.2022, 11:13

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Лукашенковский чиновник рассказал, как власти приближают этот момент.

Беларусь «не отказывается платить» по внешним обязательствам. Об этом сказал министр финансов Юрий Селиверстов телеканалу «Беларусь 1».

При этом, по словам Селиверстова, «по разным причинам (в основном санкционного плана) не все платежи проходят».

— Мы отправляли свои платежи, например, в Англию международным организациям, но со счетов Нацбанка эти платежи не проводились. Есть срок, есть ресурсы. Попробовали — отказались. Ну, ребята, тогда извините — деньги у нас находятся здесь в белорусских рублях, — заявил министр.

Селиверстов подчеркнул, что ситуация с ограничениями и невозможностью расчетов «направлена» на то, чтобы Беларусь объявила дефолт по внешним обязательствам. Но «это не будет большой проблемой».

— Не думаю, что надо бояться. Тот, кто не хотел с нами работать, отказался это делать и без объявления дефолта, — заверил Селиверстов.

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