Обнаружено точное место затопления флагмана «Москва» 5 24.04.2022, 11:25

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Космический радар позволяет даже рассмотреть силуэт потопленного крейсера РФ.

По эксклюзивной информации, на снимке, сделанном радарным спутником одной из стран НАТО, показано реальное место, где покоится объект культурного наследия Украины, свидетельство побед украинских инженеров и военных - крейсер «Москва».

Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Точное место было обнаружено спутниковым радаром на основе анализа загрязнения моря поверхностно активными веществами - топливом и маслами, которыми покрыта поверхность моря над местом крушения.

Космический радар позволяет даже рассмотреть силуэт крейсера «Москва», упокоенного навсегда на глубине 40-45 метров.

После нашей победы, эта точка станет местом паломничества дайверов со всего мира.

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