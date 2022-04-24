«Просим у Бога, чтобы сбылась наша великая мечта»: Зеленский поздравил украинцев с Пасхой 3 24.04.2022, 11:37

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Владимир Зеленский

Украина встречает светлый праздник, борясь с силами зла.

Президент Украины Владимир Зеленский из Софийского собора в Киеве поздравил украинцев с Пасхой. Видеообращение опубликовали 24 апреля на сайте Офиса президента Украины.

Президент подчеркнул, что Софийский собор не разрушили ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация.

"Сегодня все мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда, ни нечисть. Мы преодолеваем темные времена. И в этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах, но мы боремся за светлую идею, на светлой стороне. На нашей стороне правда, люди, Господь", – отметил он.

Зеленский процитировал слова из "Книги псалмов", написанные над образом Оранты в Софийском соборе.

"Бог среди города и он не дрогнет. Бог ему поможет перед рассветом". В этот великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит. В светлый день Воскресения мы просим в молитвах об одном: "Боже великий, єдиний! Нам Україну храни!" – сказал президент.

Он поблагодарил военных, волонтеров, медиков, спасателей за их работу во время войны. И выразил уверенность в победе Украины над российской угрозой.

"В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли. Из-за другого вируса. Из-за чумы под названием "война". И прошлогоднюю, и нынешнюю угрозу объединяет одно – ничто не сможет победить Украину. Большой праздник сегодня дает нам твердую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит, непременно победит Украина. И на Пасху мы просим у Бога великой благодати – чтобы сбылась наша великая мечта – день, когда в Украине наступит большой мир, а с ним – вечное согласие и процветание. С верой и уверенностью в это я поздравляю всех вас с праздником Пасхи. Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" – сказал президент.

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