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Теперь официально: в Херсонской области появилась еще одна «Чернобаевка»

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  • 24.04.2022, 11:49
  • 9,220
Теперь официально: в Херсонской области появилась еще одна «Чернобаевка»

Оккупанты за один удар ВСУ потеряли там почти 80 военных и множество техники.

Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщило об огневом поражении живой силы и техники оккупантов в районе Киселевки, после чего те отошли в сторону Чернобаевки.

Общие потери оккупантов составили 74 человека и 2 танка, РСЗО, 6 единиц броне - и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчики.

Кроме того, ВСУ восстановлен контроль над 8-ю населенными пунктами Херсонской области.

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