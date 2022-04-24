Теперь официально: в Херсонской области появилась еще одна «Чернобаевка»3
- 24.04.2022, 11:49
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Оккупанты за один удар ВСУ потеряли там почти 80 военных и множество техники.
Оперативное командование ВСУ «Юг» сообщило об огневом поражении живой силы и техники оккупантов в районе Киселевки, после чего те отошли в сторону Чернобаевки.
Общие потери оккупантов составили 74 человека и 2 танка, РСЗО, 6 единиц броне - и инженерной техники, 4 БПЛА-разведчики.
Кроме того, ВСУ восстановлен контроль над 8-ю населенными пунктами Херсонской области.