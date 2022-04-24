Сегодня у каждого из нас - своя Голгофа Алексей Арестович

24.04.2022, 12:01

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Алексей Арестович

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Наши герои встретят нас на небесах.

Сегодня Пасха.

В свое время, я начинал, как воинствующий атеист и гордился гордостью атеиста: иметь смелость жить и радоваться в бессмысленном мире, пока жалкие, трусливые верующие ищут себе утешение в придуманных сказках.

И, конечно же, чтобы высмеивать их покачественнее, я решил изучить эти придуманные сказки.

Так вот ничего более страшного в своей реалистичности, в предельном знании жизни и человека, чем эти сказки, в подлунном мире не существует.

Евангелие демонстрирует такую беспощадную правду про человека, такое пронзительное знание его натуры, одновременно ничтожной и великой, что никакой скепсис атеистов и близко не может сравнится со скепсисом «...этих сказок».

Я верю, потому, что я скептик. И критик.

Такой скептик и критик, что резонанс, соответствующий мере моего неверия, я нашел только в вере.

Вопреки распространенному мнению, разум не ищет знания.

Разум ищет сомнения.

А в чем же ему сомневаться?

Да во внутреннем чувстве художественной правоты сюжета.

Внутреннее чувство правоты сюжета, как свет, прорывается сквозь все уговоры скептицизма, заключающиеся в том, что идеального не существует, а если существует - то не сбывается.

Пасха - кульминация сюжета.

От реализма здесь: предательство, подлость, мучения, смерть, отречение, крах.

От идеализма: великая надежда, и великая радость - главная для человека и человечества.

Принято считать, что чувством, противоположным страху, есть смелость.

Но это не так.

Смелость, мужество, отвага, стойкость - это средства борьбы со страхом.

Противоположным страху чувством есть радость.

Иначе невозможно объяснить, почему жалкие, раздавленные, перепуганные (реальные) люди - апостолы, сломавшиеся после распятия настолько, что боялись подойти к могиле, начинают после Пасхи демонстрировать чудеса стойкости и мужества, выходящие далеко за пределы смелости камикадзе.

Исторически засвидетельствованные чудеса.

Что-то они узнали. Что-то они испытали.

И видно, размер этой радости был таков, что ее хватило им и для последующего восхождения на крест.

Само чувство вечного ужаса перед небытием, свидетельствует, что нечто вечное существует.

Сегодня многим страшно. Смерть - не шутка, а черная, парализующая Тень, величиной с пол-мира, наползающая на душу.

Сегодня у каждого из нас - своя Голгофа.

Вообще-то она каждый день, но в дни мира человек не всегда ее замечает.

И именно в столкновении со смертью, с Голгофой, выясняется - насколько ты человек. Тоже - каждый день.

Так вот Пасха - это День Победы Человека над смертью. День, когда подтверждается, что радость жизни сильнее страха смерти. А это - главное условие существования.

Такую победу нам нужно одерживать каждый день, но кто не помнит об этом, пока все благополучно, вспомните хотя бы сегодня.

Я желаю Вам прочувствовать, пережить основное содержание пасхального сюжета.

Вечной смерти нет.

Наши погибшие встретят нас на небесах. И мы обнимемся с ними, вечно живыми, там - уже навсегда.

Вечной смерти нет. Будет встреча.

А вечная жизнь - вот она:

Алексей Арестович, «Фейсбук»

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