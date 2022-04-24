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Разведка Британии рассказала, что остановило продвижение армии РФ на Донбассе

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  • 24.04.2022, 12:13
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Разведка Британии рассказала, что остановило продвижение армии РФ на Донбассе

Украинские бойцы нанесли россиянам значительный урон.

На этой неделе Украина отразила многочисленные атаки России вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Минобороны Британии опубликовало утреннюю сводку разведчиков в Twitter.

Несмотря на то, что Россия добилась некоторых территориальных успехов, украинское сопротивление было сильным по всем направлениям и нанесло российским силам значительный урон, констатируют военные.

"Плохой моральный дух русских и ограниченное время для восстановления, переоснащения и реорганизации сил после предыдущих наступлений, вероятно, снижают боевую эффективность России", - отмечается в сводке.

Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Активизировались наступательные и штурмовые действия русских на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

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