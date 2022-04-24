В Мариуполе ликвидирован предатель, направлявший российские «Грады» на жилые кварталы города в 2015 году 1 24.04.2022, 12:25

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В 2022-м он погиб от огня артиллерии РФ.

В Мариуполе убит Валерий Кирсанова, который корректировал российские "Грады" на микрорайон "Восточный" в 2015 году.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе от обстрелов российской армии, от российских снарядов погиб Валерий Кирсанов. Та самая мразь, которая в 2015 году навела российские "Грады" на микрорайон "Восточный". Фактически избежал наказания из-за "правки Савченко". Какая хорошая новость и очень показательная для всех предателей. Возмездие ждет каждого. Без вариантов", - написал он.

24 января 2015 года в результате артиллерийского обстрела российскими военными микрорайона "Восточный" в Мариуполе погиб 31 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, значительным разрушениям подверглась инфраструктура микрорайона - было повреждено 55 многоэтажных домов (в 11 из них было прямое попадание ракет), а также частные дома, детсады и школы.

25 января СБУ задержала бывшего сотрудника правоохранительных органов Кирсанова, который корректировал огонь из "Градов" по Мариуполю.

В июне 2019 года суд признал жителя Мариуполя Кирсанова виновным в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" и приговорил его к 9 годам лишения свободы.

15 августа 2019 года Кирсанов вышел на свободу по "закону Савченко".

26 ноября 2015 года Верховная Рада проголосовала за "закон Савченко", согласно которому один день пребывания в СИЗО засчитывают за два дня лишения свободы в случае принятия заключенному обвинительного приговора. Соавтор законопроекта была народный депутат Надежда Савченко, которая на тот момент находилась под арестом в России. 18 мая 2017 года Верховная Рада отменила эту норму.

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