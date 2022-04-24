В Литве нашли и заморозили активы, связанные с «кошельком Лукашенко»2
- 24.04.2022, 12:37
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Всего заблокировано почти 18 миллионов евро.
Активы трех белорусских юрлиц и одного физлица найдены и заморожены в Литве. Блокировка связана с финансовыми санкциями Евросоюза в отношении Беларуси и России. Она коснулась приближенного к Лукашенко бизнесмена Александра Шакутина, передает euroradio.fm.
Всего в рамках введенных санкций в Литве заморожено более 17,9 млн евро, 6,4 млн долларов и 3,7 млн российских рублей. Они принадлежат шести юридическим лицам, имеющим счета в Литве.
Кроме Шакутина, активы связаны с россиянами Алексеем Нечаевым, Алексеем Мордашовым, Андреем Мельниченко, Андреем Гурьевым и Игорем Сечиным, сообщает Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) Литвы.
Также был ограничен доступ бизнесменов к трем объектам недвижимости и двум земельным участкам.