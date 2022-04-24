Стали известны детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в Буче

Стали известны детали уничтожения оккупантов, творивших зверства в Буче2
- 24.04.2022, 12:49
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Нелюди нарвались на одну из самых боеспособных и славных украинских бригад.
Накануне стало известно об уничтожении 64 бригады под Изюмом. Это уже подтвердил Алексей Арестович, добавив, что некоторых оккупантов удалось взять в плен, передает glavred.info.
Эта бригада причастна к убийствам и изнасилованиям мирного населения в Буче. Как отметил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, российские захватчики нарвались на одну из украинских бригад.
Часть из оккупантов уничтожили, часть – взяли в плен.
"Они нарвались на одну из наших самых боеспособных и славных бригад. И в ходе боевого столкновения мы уничтожили несколько единиц боевой техники, личного состава. Пленных, кажется, взяли", - заявил Арестович.
Он добавил, что пленных в Украине берегут. Они необходимы нашему государству хотя бы для того, чтобы производить обмен на наших земляков, которых в заложниках удерживают россияне.