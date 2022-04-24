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Под Минском река вышла из берегов и затопила сельчан

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  • 24.04.2022, 13:26
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Под Минском река вышла из берегов и затопила сельчан

Пострадали две деревни.

Река Птичь, разрезающая на две части деревню Старое Село в Минском районе, отличается спокойствием и мирно соседствует с местными жителями. Да и полноценной рекой эту полоску воды назвать сложно — на Google Maps ее вообще обрезали еще до входа в деревню. Но сегодня жители села обеспокоены наличием природного водного потока рядом с их домами.

В деревнях Старое Село и Козловка река Птичь вышла из берегов и «терроризирует» местных жителей, не видевших такого явления уже полтора десятка лет. Кто-то обеспокоен за сохранность огорода, кто-то выходит и фотографирует редкое для здешних краев природное явление. Раз уж такое дело, журналисты onliner.by тоже решили поснимать разлив реки.

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