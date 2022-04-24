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Россия на грани

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  • Валентин Бадрак, «Главред»
  • 24.04.2022, 14:16
  • 27,786
Россия на грани
Валентин Бадрак

Судьба режима Путина может решиться до 9 мая.

Битву за Донбасс часто называют решающей в войне России и Украины. И это действительно так, учитывая, что ресурсы России уже на пределе – вести войну высокой интенсивности Россия может еще несколько недель, не больше. Но это не значит, что война скоро закончится.

Есть один нюанс. Путин – сторонник символизма, а потому хочет сохранить лицо в этой проигранной войне. Для этого он готовит определенные меры, чтобы продемонстрировать их и миру, и собственному обществу. Ведь после поражения в Украине позиции Путина настолько пошатнутся, что речь пойдет уже даже не об отстранении его от власти, а о физической ликвидации.

Путин проиграл войну за Украину, и именно поэтому он подлежит физической ликвидации. Ведь процессы, которые он запустил, стали необратимыми, а сам он представляет опасность для всего мира из-за готовности использовать ядерное оружие и прибегать к таким зверствам, которые уже происходили в Украине.

До 9 мая судьба путинского режима будет окончательно решена.

В связи с этим может произойти переход к другой фазе войны.

Для Украины наиболее негативный аспект здесь может заключаться в том, что Путин перейдет к "окапыванию" и удержанию захваченных позиций. Тогда Украине для того, чтобы "выковырять" врага, потребуется очень мощное оружие. На Западе это очень хорошо понимают, и поэтому сейчас происходит подготовка украинских артиллеристов. США предоставляют мощное артиллерийское оружие, а также мощные беспилотные комплексы. В то же время Борис Джонсон во время визита в Индию сказал, что идет подготовка украинских расчетов к применению новых бронированных ракетных установок Stormer, где используются ракеты Starstreak, которыми можно сбивать вражеские самолеты и вертолеты. Starstreak уже применяются в Украине и уничтожили немало российской техники.

Поэтому уже в ближайшее время в Украине появится очень мощная артиллерия западного производства.

Все это существенно распространит возможности разблокирования Мариуполя и выбивания российских войск с территории Украины, то есть можно будет активнее идти в контрнаступление. Таким образом, при условии появления новых вооружений появляются предпосылки для украинского наступления и все больше оснований считать, что Украине удастся одержать победу в битве за Донбасс.

Впрочем, выбивание российских войск с территории Украины зависит от многих аспектов: от мощности нашего удара во время битвы за Донбасс; насколько качественно и мощно Украину обеспечат "тяжелым" вооружением, которое позволит на больших расстояниях поражать врага и выбивать его с украинской территории; насколько верхушка в России будет способна влиять на Путина и убедить его перейти к переговорам и уже во время переговоров определить дальнейший ход войны, а точнее условия вывода российских войск.

Валентин Бадрак, «Главред»

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