Мариупольцам на искореженных автомобилях удалось вырваться из города 5 24.04.2022, 14:28

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Шокирующие кадры.

В Сети появились шокирующие фотографии, на которых видно, как люди на искореженных автомобилях чудом выехали из почти разрушенного российскими оккупантами Мариуполя.

Снимки опубликованы в Telegram-канале Антона Геращенко. На кадрах изображены легковые автомобили, на которых мариупольцы пытались выехать из-под бомбежек российских оккупантов. Однако под обстрелы захватчиков они все же попали.

На простреленных машинах с погнутой крышей и выбитыми окнами жители Мариуполя таки продолжили свой путь и им удалось уехать.

На фото в глазах уехавших столько боли и страха, но, к счастью эти люди живы и сейчас находятся в более спокойном и безопасном месте.

"Просто посмотрите, что произошло с автомобилями, каких усилий украинцам стоило выйти из "русского мира", - говорится в описании к снимкам.

23 апреля стало известно, что возле Мариуполя действуют четыре фильтрационных лагеря. Судьба тех, кто не проходит проверку, неизвестна. Сначала украинцы вынуждены пройти несколько блок-постов с тщательной проверкой документов. В самих лагерях они подвергаются многочасовым допросам, проверке документов, телефонов, личных вещей, их фотографируют и снимают отпечатки пальцев.

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