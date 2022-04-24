Стоимость проезда, налоги и коммуналка для «тунеядцев»: что изменится для белорусов в мае 6 24.04.2022, 14:53

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Новшества, которые скажутся на толщине кошельков граждан.

Запах сирени и пионов, жужжание хрущей, последний звонок и первые теплые ночи. Все это май. А еще отключение горячей воды, множество изменений в законах и правилах, за которыми нужно уследить. Onlíner рассказывает, что ждет белорусов в мае .

Впереди — длинные выходные

Нас ждут большие четырехдневные выходные. Все дело в Радунице, которая наступит во вторник, 3 мая, а понедельник объявили выходным. Потому выходные для большинства белорусов пройдут с субботы, 30 апреля по вторник, 3 мая. А чуть позже придет понедельник, 9 мая, который также будет выходным днем.

Правда, вместо 2 мая мы будем работать в субботу, 14 мая.

Выгодно ли брать отпуск на это время и отрабатываются ли переносы, читайте здесь.

Дедлайн для оплаты подоходного налога

Сообщить налоговой о своих доходах (например, из-за рубежа) нужно было в декларации до 31 марта, а уплатить налог придется по 1 июня (включительно). Иначе можно получить штраф и пеню.

Штраф — 15% от суммы налога, но не менее 0,5 базовой (16 рублей). Пеня идет за каждый день просрочки и считается так: ставка рефинансирования делится на 365 — это ежедневный процент неоплаченной суммы, который будет капать, пока вы не отдадите должок государству.

Опять вводят кассы для предпринимателей

Предприниматели, которые продают в розницу продовольственные товары, включая сельскохозяйственную продукцию, на ярмарках и торговых местах, должны будут с 18 мая обзавестись кассовым оборудованием, напоминает Министерство по налогам и сборам.

Причем не каким угодно кассовым оборудованием, а строго по списку разрешенного в Беларуси. Про отличия между ними мы писали здесь.

Напомним, кассовым оборудованием некоторых ИП и организации обязали обзавестись до 10 октября 2021 года. Но затем Министерство по налогам и сборам предоставило «отсрочку».

Вырастет базовая ставка

Власти обещали, что заработная плата бюджетников в 2022 году увеличится вдвое за счет роста базовой ставки. Предполагалось сделать это в два этапа — в январе и сентябре 2022 года, но затем «приняли решение о повышении базовой ставки с опережающим графиком, начиная с марта». В соответствии с постановлением Совмина №194 «О размерах базовой ставки» с 1 мая базовая ставка будет составлять 210 рублей, это на рубль больше, чем в апреле.

Напомним, базовую тарифную ставку в Беларуси ввели с 1 января 2020 года вместо ставки первого разряда и десятков сложных коэффициентов. Изначально она составляла 180 рублей.

Повышенная «коммуналка» для тунеядцев, список которых расширился

Недавно власти приняли изменение, по которому даже официальное трудоустройство за границей может не спасти вас от клейма тунеядца. В соответствии с новым постановлением Совмина предоставить документ, подтверждающий занятость за границей, могут только граждане, работающие (получающие образование) на территории государств – участников Евразийского экономического союза. То есть, если вы учитесь или работаете не в Армении, Казахстане, Беларуси, Киргизии или России, для Беларуси вы тунеядец.

А это значит, что если вы имеете в собственности в Беларуси жилье, то должны будете платить за жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление, горячая вода) по полным тарифам, в то время как «нетунеядцы» оплачивают субсидированные тарифы — чуть менее 90% стоимости. Последнее обновление списка было в апреле — значит, совсем скоро многим придут «потяжелевшие» жировки.

Уточним также, что «тунеядцем» белорус становится не сразу. Для того чтобы попасть в эту категорию, надо не работать и не платить налоги целых 183 дня в году. И только потом «коммуналка» будет считаться по «экономически обоснованным тарифам». А вот к уехавшим за границу безработным отнеслись жестче: 30 дней за пределами страны, и вперед — плати по полной.

До 20 мая можно будет ездить по старым талончикам

Все билеты в минском общественном транспорте с 20 апреля выросли в цене на 10 копеек. Например, проезд в автобусе, троллейбусе или трамвае теперь стоит 85 копеек. Одна поездка в метро — 90 копеек, проезд в экспресс-автобусах — 1 рубль.

Но талончики старого образца будут действовать в течение 30 суток со дня вступления в силу решения о повышении стоимости проезда. Другими словами, по 19 мая включительно.

Как только завершится срок их действия, можно будет обменять их на новые билеты с необходимой доплатой.

Приготовьте ваши тазики и чайники

Если вы вдруг забыли, то близится счастливая пора очередного отключения горячей воды. Предполагается, что в 2022 году это благо городской цивилизации начнут отнимать у минчан с 17 мая и завершат 30 августа. В Могилеве тазики придется держать наготове еще раньше — с 11 мая, в Гродно сезон без горячей воды начнется 18 мая, закончится 8 августа.

Максимальный срок отключения обещают до 13 суток.

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