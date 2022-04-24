Мобильные операторы объявили о повышении тарифов с 1 мая 4 24.04.2022, 15:45

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С чем связано повышение?

В Беларуси с 1 мая повышают НДС на услуги передачи данных — с 25 до 26%. Речь про услуги доступа в Сеть от интернет-провайдеров, а также про мобильный интернет от сотовых операторов. Некоторые компании уже объявили о повышении тарифов на свои услуги, пишет сайт zerkalo.io.

Напомним, с 1 мая чиновники повышают НДС на услуги передачи данных — с 25 до 26%. Причем такой размер налог установили на 2022 год, то есть он начал действовать задним числом — с 1 января этого года. Ранее налог на услуги электросвязи повышали в 2017 году — с 20% до 25%.

Некоторые мобильные операторы из-за этого новшества с 1 мая поднимут тарифы на свои услуги. О таком решении объявили А1 и МТС, но не уточнили, как конкретно вырастут тарифы.

«Изменение ставки НДС также применяется к абонентской плате комплексных тарифных планов и пакетов, включающих в себя услуги передачи данных по каналам сотовой подвижной и фиксированной электросвязи. Перерасчет стоимости тарифов с учетом НДС будет произведен 1 мая 2022 года», — сообщает А1.

«С 1 мая 2022 года налогом на добавленную стоимость по ставке в размере 26% облагаются обороты по реализации услуг передачи данных. Изменение коснется услуг передачи данных, оказываемых абонентам сотовой подвижной электросвязи и фиксированного интернета. Подробная информация о тарифах будет размещена 1 мая», — отмечает МТС.

При этом оператор life:)

заявил, что не будет с 1 мая поднимать тарифы из-за повышения НДС.

«1 мая 2022 года налог на добавленную стоимость на услуги передачи данных увеличивается на 1% и составит 26%. Это касается интернет-пакетов, комплексных тарифных планов, в которые входит интернет, и тарификации интернет-трафика, не включенного в пакет. НДС для всех остальных услуг, а это тарифы без интернета, пакеты минут и диджитал-сервисы, останется прежним — 25%. Cтоимость наших услуг 1 мая не изменится», — уточняет life:).

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