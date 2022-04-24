«В России все было бы по-другому» 7 24.04.2022, 16:20

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Оккупанты завидуют единству украинцев.

Жители оккупированных территорий в Харьковской области массово отказываются от вражеской "помощи" и занимаются волонтерством.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

При этом, оккупанты выражают удивление активностью и самоорганизацией украинцев во временно оккупированных районах Харьковской области. По их словам, "в России все было бы по-другому, никто бы не занимался волонтерством".

Как отмечается, на оккупированных территориях Харьковской области разворачивается широкое волонтерское движение. Социально-бытовая ситуация очень сложная, поэтому люди продолжают самоорганизовываться ради взаимопомощи.

В Великобурлукском районе волонтеры разносят по домам пищевые продукты и необходимые лекарства для малообеспеченных лиц. Для этого волонтеры самостоятельно собирают средства, принципиально отказываясь от российской "помощи".

В Купянском районе, где отсутствует водоснабжение, волонтеры организовали доставку технической воды для пожилых людей. Ситуация с доступом к питьевой воде остается крайне напряженной. Известно, что в течение 21-23 апреля российские военнослужащие отбирали у местных жителей генераторы для использования в собственных целях.

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