«Криница» проиграла иск о правах на лимонад «Буратино» 24.04.2022, 17:16

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В 2019 году компания предъявила претензии производителю из Горок.

Судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Беларуси рассмотрела жалобу пивоваренной компании «Криница» на решение антимонопольного органа признать приобретение исключительного права на товарный знак «Буратино» фактом недобросовестной конкуренции, сообщает OL.

Верховный суд отказал «Кринице» в удовлетворении жалобы.

Ранее сообщалось, что МАРТ расследовал жалобу горецкой компании «Стас интернешнл», которая в производит газировку «Буратино» и «Буратино zero».

В 2019 году «Криница» заявила об эксклюзивных правах на торговый знак «Буратино» и предъявила претензии производителю из Горок.

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