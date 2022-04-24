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Литва предложила ввести санкции против главы РПЦ Кирилла

  • 24.04.2022, 17:46
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Литва предложила ввести санкции против главы РПЦ Кирилла

Вильнюс заявил, что Гундяев занимается не пастырской заботой, а губит души.

Литва предлагает Евросоюзу включить в санкционные списки главу РПЦ Кирилла (в миру — Владимира Гундяева) за то, что он поддерживает войну в Украине. Об этом порталу 15min заявил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

«Да, есть такое предложение, пока только идут обсуждения, у нас нет окончательных решений, получится ли это сделать», — сказал он. Для введения санкций нужно согласие всех стран ЕС. «Этот человек [Кирилл], на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», — добавил министр.

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