С помощью этого овоща прогоняли демонов и спасали воинов от болезней 7 24.04.2022, 18:01

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Сегодня его культивируют более чем в 170 странах и используют почти во всех кухнях мира.

Лук — одно из древнейших растений на планете. Первые упоминания о нем как о культуре относятся к 4000 году до н. э. Они найдены и в клинописных изображениях древних шумеров, и в древнеегипетских папирусах. Репчатый лук содержит эфирные масла, витамины В1, В2, В6, РР, Е, большое количество витамина С. Он богат гликозидами, протеином, каротином, флавоноидами, кальцием, хлором, серой, калием, натрием, магнием, фосфором, железом. В зеленом луке есть белки, углеводы, витамины A, B9, C, E и различные микроэлементы. Как приготовить вкуснейший луковый суп и нежнейшие оладьи — в обзоре корреспондента агентства «Минск-Новости».

Уважали этот овощ и древние греки. В нем видели символ устройства Вселенной. Крупные луковицы приносили в дар пифиям — жрицам-прорицательницам в храме Аполлона в Дельфах.

В Древнем Риме считалось, что лук прогоняет демонов и вампиров, поэтому он присутствовал почти в каждом доме. Однако со временем стал пищей простолюдинов, патриции считали его употребление неприличным.

Луковицами активно хрустели римские солдаты. Полководец Ксенофонт ввел этот продукт в ежедневный рацион воинов, так как считалось, что он способен восстанавливать силу и энергию.

Во времена крестовых походов этот овощ входил в меню благородных рыцарей, а сарацины были рады обменять пленника на восемь луковиц. Употребление этого овоща в походе помогало армиям избежать болезней и эпидемий. Сок этого растения облегчал зуд от укусов комаров, шмелей и ос.

В Средние века луковицы носили в качестве амулетов, верили, что они защищают от болезней, скверны, поражения в бою, отгоняют злых духов. Такой талисман имелся и у английского короля Ричарда I Львиное Сердце.

В позднем Средневековье появились наука о приготовлении пищи и первые поваренные книги. Лук служил компонентом многих изысканных блюд. Вспомните знаменитый французский луковый суп, который из еды бедняков стал лакомством гурманов.

Сегодня его культивируют более чем в 170 странах и используют почти во всех кухнях мира. Рекордсмен по потреблению этого овоща — Ливия. Один ливиец в среднем за год съедает 33 кг лука. А самую большую луковицу — 6 кг — вырастили в Великобритании. Хватило бы на обед из трех блюд!

Салат из зеленого лука с яйцом

Зеленый лук — 1 пучок, яйцо — 2–3 шт., густая сметана — 0,5 ст., соль, черный перец, бальзамический уксус или соевый соус по вкусу.

Яйца варим, чистим и нарезаем небольшими кубиками. Зeлeный лук моем, обсушиваем и нарезаем не слишком мелко, немного солим. Кладем яйца, перемешиваем. Сметану немного перчим и добавляем 2–3 капли темного соевого соуса или бальзамического уксуса. Доводим соус до однородного состояния и заправляем салат.

Оладьи

2 крупные луковицы, 0,5–1 ч. л. соли, 0,5 ч. л. сахара, черный молотый перец по вкусу, 1 яйцо, 1–1,5 ст. л. муки, 1/4 ч. л. соды, 1 ч. л. лимонного сока, растительное масло для обжаривания.

Для соуса: 2 ст. л. густой сметаны 20-процентной жирности, 1 ст. л. мелко нарезанного укропа, соль, черный молотый перец по вкусу.

Лук мелко нарезаем, присыпаем солью, сахаром и перцем, перемешиваем и оставляем на 15–20 минут. Вбиваем яйцо, смешиваем. Добавляем гашенную лимонным соком соду. Всыпаем муку. Хорошо перемешиваем.

В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем оладьи по 1–2 минуты с обеих сторон до золотистого цвета. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Для соуса смешиваем сметану с мелко нарезанной зеленью, приправляем солью и перцем по вкусу. Приятного аппетита!

Французский луковый суп

Бульон: 500 г говядины, 1 крупная луковица, 1 морковь, 5–6 горошин перца, соль.

Наполнение: 1 кг лука, 80 г сливочного масла, 1 ст. л. муки, багет, сыр, соль и перец.

Мясо заливаем 1 л воды и варим в течение часа. Очищенные лук и морковь крупно нарезаем и кладем к говядине. Добавляем перец горошком, солим. Варим еще 30 минут. Немного остужаем и процеживаем.

Для супа необходимо 500 мл бульона (мясо можно использовать для приготовления какого-нибудь салата).

Теперь 1 кг лука нарезаем соломкой. В кастрюле с толстым дном растапливаем сливочное масло. Кладем лук и слегка обжариваем. Добавляем муку, перемешиваем. Вливаем 250 мл бульона. Тушим 20–30 минут (бульон должен испариться). Вливаем оставшийся бульон.

Немного солим и перчим. Варим 20 минут.

Багет нарезаем кусочками толщиной около 1 см. Сыр натираем на мелкой терке. Хлеб обжариваем на сливочном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Лук с бульоном выкладываем в горшочки для запекания. Сверху — кусочек багета и тертый сыр. Ставим в духовку и запекаем при температуре 180 градусов около 20 минут.

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