The Economist: У войны в Украине нет хорошего конца для России 11 24.04.2022, 18:16

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Проблема в том, что жестокая война рискует стать еще более отвратительной.

Результат российской войны против Украины остается неопределенным. Но нет никаких сомнений, что решение Владимира Путина начать полномасштабное вторжение было худшим среди всех стратегических решений, которые принимали лидеры могущественных стран за многие десятилетия.

«В Украине нет ни одного такого сценария, по которому Путину и России стало бы лучше, чем было до 24 февраля, когда война началась», - пишет на страницах The Economist американский политолог и основатель Eurasia Group Аян Бреммер, пишет «Зеркало недели. Украина».

Путин стоил своей стране тысяч жизней молодых солдат, многие из которых проходили срочную службу. Он утверждает, что русские и украинцы – это якобы «один народ». Но его война только укрепляет чувство национальной идентичности в Украине. Россия для украинцев теперь заядлый враг. Путин показал миру, что его армия неэффективна. А миллионы долларов, потраченные на модернизацию российской армии, были просто потеряны. Путин дал НАТО ощущение единства и цели, которые он потерял десятки лет назад. А Финляндия и Швеция получили веские причины присоединиться к альянсу.

Другие же государства-союзники отправляют свои войска поближе к российской границе. Тем временем Путин убедил Европу отказаться от импорта российской нефти и газа. Он навлек на свою страну санкции и жесткие меры экспортного контроля, которые наносят ущерб на поколение. В глазах Европы и США он перешел Рубикон. Самое важное, что Путин провалил задачи по подготовке российского общества к реальным человеческим, финансовым и материальным потерям из-за его так называемой «спецоперации».

Если отбросить все шутки об эффективности российской вакцины и длинных столах, главная причина просчетов Путина, по мнению автора, может быть связана с его личной изоляцией. Похоже, он уже давно не прислушивается к разным точкам зрения.

«Как еще объяснить его веру в то, что его армия способна захватить Киев за две недели? (Бывший президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу сказал, что Путин очень часто хвастался перед ним этим в 2014 году). Как Путин мог думать, что украинцы скоро сдадутся, как только вторжение начнется?», – говорится в статье.

Очевидно, Путин ожидал, что Запад отреагирует на вторжение в Украину не лучше, чем когда Россия оккупировала Крым 8 лет назад. Он не ожидал, что США так быстро заблокируют значительную часть его валютных резервов. Подавляя любое инакомыслие в России, Путин стал глух к важным оговоркам, а также убедил свое окружение, что их личная безопасность и благополучие зависит от лояльности к нему и его версии «правды».

Автор приводит один небольшой, но очень важный пример. В первые дни вторжения в Украину Путин заверил, что солдаты срочной службы не принимают и не будут принимать участие в войне. Очень быстро оказалось, что это не так. Существует три возможных объяснения для этого. И каждый из них вредит автократу России. Первое – Путин солгал российскому народу кое о чем, что он все равно не сможет скрыть. Второе объяснение – российские генералы солгали ему. И третье и, наверное, наиболее вероятное – дезинформация пронизывает российскую армию на каждом уровне. И высокопоставленные офицеры теперь не знают точно, что происходит на низших ступенях командования. Но каковы бы ни были причины, все они ликвидируют доверие к Путину как дома, так и за рубежом, а также подрывают эффективность российской армии на многие годы вперед.

Нет никаких причин верить, что провал России в первой фазе войны, когда она пыталась захватить Киев, приведет к сильному улучшению потока информации в структуре командования. Структуры стимулирования остаются слишком обезображенными. И если армия России не сможет обеспечить точную информацию о происходящем на поле битвы или о ресурсах, которые необходимы для достижения целей, и если Путин и его генералы продолжат верить в свои фантазии по поводу «достигаемых» целей, следующая фаза войны пройдет ничем не лучше для Москвы, чем предыдущая. Украинские солдаты на Донбассе закалены в боях, длившихся 8 лет. Недооценка навыков и мотивированности украинцев, равно как и готовности правительств Запада поставлять им оружие, уже дорого стоила Путину. Для российского автократа цена военного поражения вряд ли может быть выше. Если его апелляция к национальной гордости и обещания покончить с выдуманным «геноцидом русскоязычных» на Донбассе провалятся, российский автократ, возможно, решится на шаг, которого он хотел бы избежать. Он может использовать химическое оружие, чтобы развернуть ход войны. Ему больше нечего терять.

Россия уже столкнулась с трансатлантическим политическим и военным альянсом, который обложил ее жесточайшими в истории санкциями. Западные правительства продолжают поддерживать Украину, обвинять Москву в военных преступлениях и геноциде, а также обращаться с Путиным как парией. Подход выжженной земли может и даст ему некую ограниченную военную победу. И он знает, что Запад уже сделал с ним все, что мог. Осталось только запретить импорт российского газа и нефти. Но и это скоро случится.

Западные надежды на то, что российские генералы и службы безопасности, олигархи или народ отстранят Путина от власти, скорее всего, бесполезны. Заоблачные цены на нефть помогут российской экономике удержаться на плаву какое-то время, несмотря на то, что долгосрочный ущерб для российской экономики, причиненный санкциями, будет очень велик. Учитывая политический климат, невозможно узнать, что на самом деле думает российский народ. Но нет никаких признаков, которые говорили бы, что режиму Путина что-то угрожает. Россияне видят ту картинку войны, которую их правительство хочет, чтобы они видели. Их постоянно кормят баснями об «украинских зверствах», западных планах унизить Россию и готовности их автократа и солдат защищать родину. Проще говоря, Путину, российским и украинским солдатам, а также лидерам Запада не стоит ожидать, что будет какая-то чистая победа, о которой каждый из них мечтает. В то же время отвратительная война может стать еще более отвратительной.

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