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Bellingcat: Россия потеряла 90% своих лучших десантников

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  • 24.04.2022, 18:30
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Bellingcat: Россия потеряла 90% своих лучших десантников

Также армия РФ понесла и большие потери среди своих наемников.

Россия потеряла 90% своих лучших десантников. Большие потери войска РФ понесли в первой фазе войны.

Об этом сообщил журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире «Украина 24».

«В первой части войны Россия потеряла 90 процентов лучших своих десантников. Это самая важная и качественная часть армии, без которой завоевать ключевые инфраструктурные объекты и столицу просто нельзя», — сказал Грозев.

Также Россия понесла и большие потери среди своих наемников.

«Была утрачена большая часть второго эшелона качественных войск - это наемники. Эти люди, в отличие от остальных российских войск, не только на «учениях» учились, а в реальной войне... Из них примерно 4 тысячи потеряны. Это огромный процент», – добавил эксперт.

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