В Великобритании намерены производить авиатопливо из растительного масла 12 24.04.2022, 19:01

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Страна может стать ведущим поставщиком в ЕС «экологичного» топлива.

Великобритания может стать ведущим поставщиком в ЕС «экологичного» топлива для самолетов, которое можно производить из растительного масла и отходов, сообщает газета Mail on Sunday.

Над проектом «экологичного авиационного топлива» (Sustainable Aviation Fuel, SAF) работает группа Global Britain Commission, в которую включены главы компаний «Хитроу», Virgin Atlantic, Ernst & Young и Mace.

Эксперты этих компаний заявили, что сейчас британские самолеты чаще всего заправляются топливом из Роттердама. Эту ситуацию британский бизнес намерен изменить, сделав ставку на проект SAF.

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