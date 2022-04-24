ВСУ разбивают врага на юге: стало известно об успехах украинских бойцов

ВСУ разбивают врага на юге: стало известно об успехах украинских бойцов6
- 24.04.2022, 19:15
- 18,426
Оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике.
Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил об успехах Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.
Об этом он рассказал в своем новом видеообрещении в Telegram-канале.
«Враг несет значительные потери в личном составе и технике», – заявил он.
«Сегодня в области все спокойно, обстрелов не было. Вчера ночью противник еще раз пытался нанести ракетный удар по жилым кварталам Одессы. Но, благодаря нашим подразделениям ПВО, две ракеты были сбиты», – отметил Марченко.