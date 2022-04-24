ВСУ разбивают врага на юге: стало известно об успехах украинских бойцов 6 24.04.2022, 19:15

18,426

Оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике.

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил об успехах Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Об этом он рассказал в своем новом видеообрещении в Telegram-канале.

«Враг несет значительные потери в личном составе и технике», – заявил он.

«Сегодня в области все спокойно, обстрелов не было. Вчера ночью противник еще раз пытался нанести ракетный удар по жилым кварталам Одессы. Но, благодаря нашим подразделениям ПВО, две ракеты были сбиты», – отметил Марченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».