«Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте Лукашенко» 28 24.04.2022, 19:30

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Попытка пропетлять — слишком дешевая.

Вести из параллельной вселенной. Наконец-то стало понятно, зачем хунта сделал безвиз для Литвы и Латвии. Для того, чтобы в преддверии праздника Пасхи жители этих стран могли купить в Беларуси соль и гречу, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Сделаем небольшое открытие для синепалой матери Терезы. В Литве, Латвии и даже, прости Господи, Польше все хорошо с продуктами питания. В то время как в Беларуси пенсионеры и рады были бы скупить соль и гречу, но денег у них нет. О чем они заявляют прямо в камеру пропагандистам.

Еще интереснее разворот по поводу войны в Украине. Свое выступление синепал начал с заявления «абы не было войны». Все хорошо, но, если отталкиваться от практик губошлепиков из Гестапо по улице Революционной, то это тянет минимум на 15 суток. Многие белорусы, которые выражали против войны, подверглись репрессиям.

Сейчас делать вид, что ты всегда был за мир можно, но Майк собрал все высказывания с начала года, в которых синепал, спрятавшись за спину брата Вовы, угрожал Украине. Через три месяца после эти угроз и того отпора, который дала Украине, Картофельный Лось заверещал о мире. Это полная капитуляция.

Переобувание легко объяснить. Поражение России ставит крест не только на Путине, но и на хунте, последней опорой которой Кремль как раз и является.

С тех пор ситуация на фронте радикальным образом не изменилось, а темпы поставок оружия – увеличились. В ближайшее время в США примут лендлиз. Это значит, что вооружения станет еще больше, а перспективы агрессоров – еще хуже.

Попытка пропетлять в стиле «не виноватая я, он сам пришел» - слишком дешевая.

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