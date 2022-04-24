Минфин решил зарабатывать на белорусах, которые уезжают из страны

Минфин решил зарабатывать на белорусах, которые уезжают из страны8
- 24.04.2022, 20:01
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Пошлину за апостиль снижать не будут.
Минфин не поддержал предложение снизить стоимость консульского сбора и государственной пошлины за проставление апостиля. Об этом говорится в официальном ответе министерства на петицию на сайте Petitions.by, отмечает сайт zerkalo.io.
Авторы петиции интересовались причинами и экономическим обоснованием повышения размера ставок за проставление апостиля в 10 раз, а также предложили Совмин снизить ставку пошлины с 5 до 1 базовой величины (32 рубля).
Минфин в своем ответе на обращение граждан пояснил десятикратный рост стоимости проставления апостиля в Минфине «возросшим количеством обращений граждан, выезжающих за пределы территории». Это, по версии министерства, привело к росту затрат на административные процедуры.
Вторая причина резкого увеличения консульского сбора и госпошлины на проставление апостиля — стремление уравнять условия налогообложения оказания услуги на территории Беларуси и за ее пределами.
«Предложение о снижение ставок консульского сбора и государственной пошлины [за апостиль] Минфином не поддерживается», — указано в ответе министерства.