Минфин решил зарабатывать на белорусах, которые уезжают из страны 8 24.04.2022, 20:01

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Пошлину за апостиль снижать не будут.

Минфин не поддержал предложение снизить стоимость консульского сбора и государственной пошлины за проставление апостиля. Об этом говорится в официальном ответе министерства на петицию на сайте Petitions.by, отмечает сайт zerkalo.io.

Авторы петиции интересовались причинами и экономическим обоснованием повышения размера ставок за проставление апостиля в 10 раз, а также предложили Совмин снизить ставку пошлины с 5 до 1 базовой величины (32 рубля).

Минфин в своем ответе на обращение граждан пояснил десятикратный рост стоимости проставления апостиля в Минфине «возросшим количеством обращений граждан, выезжающих за пределы территории». Это, по версии министерства, привело к росту затрат на административные процедуры.

Вторая причина резкого увеличения консульского сбора и госпошлины на проставление апостиля — стремление уравнять условия налогообложения оказания услуги на территории Беларуси и за ее пределами.

«Предложение о снижение ставок консульского сбора и государственной пошлины [за апостиль] Минфином не поддерживается», — указано в ответе министерства.

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