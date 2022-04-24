Около 8 тысяч премиальных автомобилей для России застряли в Бельгии из-за санкций 5 24.04.2022, 20:15

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Помимо автомобилей, в Зебрюгге застряли и другие различные товары.

В бельгийском порту Зебрюгге из-за экономических санкций оказалось заблокировано около 8 тыс. премиальных автомобилей, которые должны были быть отправлены в Россию. Речь идет, в том числе, о новых моделях Mercedes-Benz, Lexus и Cadillac, сообщает Autonews.ru.

Машины прибыли морем в Бельгию из Азии еще в начале апреля, однако были заблокированы в стране в связи с санкциями Евросоюза, запрещающими поставлять в Россию предметы роскоши стоимостью более 50 тыс. евро. Таким образом, из-за ограничений автомобили для российского рынка не смогли пройти таможенные процедуры.

Помимо автомобилей, в Зебрюгге застряли и другие различные товары, на которые тоже распространяется действие санкций. На складах находятся, в том числе, запчасти для самолетов, полупроводники и химикаты для России. Общий объем задержанного груза составляет около 1 тыс. контейнеров.

Генеральный секретарь Европейской организации морских портов (ESPO) Изабель Рикбост заявила о путанице, связанной со сложностями в понимании введенных против России санкций. Операторы портов зачастую не понимают, как точно интерпретировать ограничения, потому что правила могут сбить с толку из-за большого количества исключений.

Плюс ко всему схожая проблема возникла и в других крупных европейских экспортных хабах. К примеру, несколько тысяч автомобилей, предназначенных российским покупателям, застряли в Финляндии. В частности, речь идет о машинах BMW, а также о внедорожниках Toyota и Lexus.

Напомним, в середине марта Евросоюз наложил эмбарго на поставки в Россию предметов роскоши. В санкционный список попали и транспортные средства стоимостью 50 тыс. евро и более. Таким образом, под санкции попадают "старшие" модели премиальных немецкий брендов BMW, Mercedes-Benz и Audi, а также все автомобили роскошных марок, таких как Lamborghini и Ferrari. При этом все эти компании уже объявили о временной приостановке поставок машин российским дилерам.

Кроме того, ранее о запрете поставок в Россию предметов роскоши на фоне событий на Украине объявили США. В список санкционных товаров, в частности, попала одежда, обувь, парфюмерия, а также легковые автомобили и электрокары. Наконец, в начале апреля эмбарго на поставку дорогих автомобилей ввела Япония. В "черный список" внесли новые и подержанные машины стоимостью от 6 млн иен (около 46,6 тыс. долларов по нынешнему курсу).

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