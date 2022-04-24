Экзитполы: Макрон лидирует во втором туре выборов во Франции 20 24.04.2022, 20:12

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Опросы избирателей отдают пальму первенства действующему французскому президенту.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во второй туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов, пишут бельгийские СМИ со ссылкой на результаты опросов избирателей.

Французские СМИ не имеют права публиковать данные эзкитполов до момента закрытия избирательных участков.

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во второй туре президентских выборов во Франции, набирая от 55% до 58% голосов, обходят свою соперницу Марин Ле Пен, пишут бельгийские СМИ со ссылкой на результаты опросов избирателей.

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