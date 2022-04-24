Мэр Мариуполя назвал шокирующие цифры погибших мирных жителей 5 24.04.2022, 20:46

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Более 100 тысяч человек остаются в блокадном городе.

С начала кровавой полномасштабной войны, развязанной Россией, более 20 тысяч жителей Мариуполя погибли.

Об этом в эфире "Украина 24" сообщил мэр города Вадим Бойченко, пишет unian.net.

"Мы уже сегодня имеем печальную цифру - более 20 тысяч местного населения, наших мирных жителей, это женщины, дети, к сожалению, погибли", - сообщил он.

Также Бойченко отметил, что оккупанты продолжают срывать эвакуацию из города.

"Мы понимаем, что более 100 тысяч населения, к сожалению, остается в городе. Они умоляют о спасении. Я еще раз хочу подчеркнуть - к сожалению, двое суток российские оккупационные войска срывают эвакуацию, не выпускают жителей, которые собираются в локациях, определенных для эвакуации. Издеваются над ними", - говорит городской голова.

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