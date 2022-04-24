Синоптики рассказали о погоде на завтра 24.04.2022, 21:01

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25 апреля в Беларуси ожидаются туман и грозы.

Погода, что называется, испортится. При этом будет уже почти по-летнему тепло: до +21 градуса по югу страны. Такой прогноз дают на ближайшие сутки в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

25 апреля будет облачно, с прояснениями. На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.

Ветер будет переменных направлений, умеренный. При грозах порывистый. Поэтому берите с собой зонтики и берегите их.

Температура воздуха ночью составит от 3 до 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 11-17 градусов выше нуля. А в южных областях Беларуси будет теплее всего: до +21 градуса по Цельсию.

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