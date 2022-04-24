Что происходит на рынке труда в Беларуси? 24.04.2022, 21:25

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Данные Исследовательского центра.

Исследовательский центр rabota.by провел опрос среди 600 соискателей и 119 представителей компаний-работодателей, чтобы узнать, как начался год и какие изменения произошли в первом квартале.

О чем рассказали соискатели

Из 600 респондентов 80,7% оказались трудоустроены на момент опроса, однако из них около 26% находятся в активном поиске нового места работы. Иные ответы были от пользователей сервиса в декретном отпуске и на пенсии.

Также около 17% опрошенных отметили, что у них нет работы и они заняты ее поисками. Наиболее распространенная причина, по которой специалисты уволились без предварительного поиска новой работы – неожиданное увольнение по инициативе нанимателя. Среди вариантов «другое» респонденты указывали:

приостановку деятельности компании;

завершение контракта и его непродление;

желание сменить профессиональную деятельность;

нахождение в раздумьях и др.

44% специалистов отметили, что увольнений в их компании за последние 3 месяца не произошло. Около 12% среди тех, кто отметил как наем новых сотрудников, так и увольнения ввиду сложной экономической ситуации.

Уверенно себя ощущают порядка 32% специалистов и считают, что наниматель сохранит за ними рабочее место. А вот около 43% соискателей испытывают беспокойство: опасаются, что не смогут быстро найти новую работу в случае увольнения и переживают, что их компания может прекратить деятельность.

Порядка 32% специалистов отметили сокращение заработной платы в первом квартале 2022 года.

Среди опрошенных 25,5% указали на увеличение нагрузки за счет повысившегося объема работы. Кроме этого, респонденты отмечаю сокращение количества рабочих дней и часов во втором квартале, а также увеличение нагрузки за счет сокращения штата.

Около 65% работающих специалистов оценивают психологический климат в коллективе между сотрудниками как благоприятный. Еще больше опрошенных (74,9%) положительно оценивают свои отношения с руководством.

Что в планах у работодателей

По итогам первого квартала около 45% нанимателей (из 119 респондентов) отметили, что численность штата в их компании изменилась. Представители компаний-работодателей отмечали как наем новых сотрудников на полную занятость, так и приостановку поиском и увольнения по экономическим причинам. В качестве альтернативного варианта встречались ответы об увольнении сотрудников по собственному желанию.

На ближайшие три месяца у нанимателей оптимистичные планы: сохранение текущего штата и наем новых специалистов. Среди вариантов «другое» респонденты указывали «выжидательную» позицию: весной не вносить изменения в рабочий процесс, в конце мая уже принять решение о возможных изменениях в численности штата.

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