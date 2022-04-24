Предварительные результаты: Макрон переизбран президентом Франции

Предварительные результаты: Макрон переизбран президентом Франции7
- 24.04.2022, 21:22
- 4,134
Ле Пен признала свое поражение.
Согласно первоначальным оценкам Ipsos второго тура выборов, Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции с результатом в 58,2% голосов,
Глава «Национального объединения», пророссийский политик Марин Ле Пен набирает 41,8%. В первом туре Макрон получил 27,85% голосов, а Ле Пен — 23,15%.
Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выборах президента Франции. Свой результат она назвала успехом и отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.