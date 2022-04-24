Предварительные результаты: Макрон переизбран президентом Франции 7 24.04.2022, 21:22

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Эммануэль Макрон

Ле Пен признала свое поражение.

Согласно первоначальным оценкам Ipsos второго тура выборов, Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции с результатом в 58,2% голосов,

Глава «Национального объединения», пророссийский политик Марин Ле Пен набирает 41,8%. В первом туре Макрон получил 27,85% голосов, а Ле Пен — 23,15%.

Марин Ле Пен заявила, что признает свое поражение на выборах президента Франции. Свой результат она назвала успехом и отметила, что продолжит выполнять свои обязательства перед французами.

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