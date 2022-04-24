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FT: Путин потерял интерес к переговорам

  • 24.04.2022, 21:35
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FT: Путин потерял интерес к переговорам

Он попытается захватить как можно больше территорий.

Российский диктатор Владимир Путин больше не заинтересована в мирных переговорах с Украиной и стремится поскорее захватить как можно больше территорий после затопления крейсера "Москва", сообщает Financial Times со ссылкой на источники в Кремле, пишет liga.net.

По информации издания, Путин рассматривал возможность заключения мирного соглашения, когда в марте армия РФ потерпела поражение во время наступления на севере Украины.

Однако, он пришел в ярость после того, как Украина потопила флагман российского Черноморского флота и был против того, чтобы что-либо подписывать.

Как сообщил изданию чиновник Кремля, после этого подписывать мирное соглашения для него было бы унизительно.

"Надежда на сделку была. Путин ходил туда-сюда. Ему нужно найти способ выйти из этого победителем", — цитирует издания одного из источников.

По словам чиновников из Кремля, Путин всерьез придерживается искаженного взгляда на войну, изложенного его генералами и показанного по российскому телевидению и убежден в том, что российские военные не убивают мирных жителей.

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