Когда белорусов ждут следующие длинные выходные? 24.04.2022, 21:58

Нерабочими окажутся сразу четыре дня.

Белорусы в мае традиционно много отдыхают. И в этом году выходных оказалось тоже достаточно. Их условно можно разделить на две части, пишет сайт s13.ru.

Четыре выходных дня

Работать в Беларуси не будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая, на этот день припадает Радуница.

Три выходных дня

Кроме того, три дня отдыха будут с 7 (суббота) по 9 мая (понедельник) включительно. Ну а 10-го числа уже на работу.

В Минтруда и соцзащиты отметили, что организациям предоставлено право с учетом специфики производства переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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