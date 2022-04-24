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Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения морской пехоты

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  • 24.04.2022, 22:05
Япония и США проведут крупнейшие в истории совместные учения морской пехоты

Ожидается, что в двухнедельных учениях Resolute Dragon примут участие более 4000 морпехов.

Осенью этого года Япония и США проведут совместные учения на острове Хоккайдо. Они могут стать величайшими в истории, пишет Nikkei Asia.

Ожидается, что в двухнедельных учениях Resolute Dragon примут участие более 4000 морпехов. Обе страны хотят сделать это величайшим двусторонним учением.

После вторжения России в Украину и наращивания войск Китая партнеры стремятся повысить свою готовность к угрозам безопасности в Восточной Азии. Одной из целей учений является усиление координации с базами морской пехоты США. Также они рассматриваются как важнейшая возможность оценить оборонные возможности и операции в регионе.

Кроме того, совместные учения позволяют Японии и США подтвердить процедуры защиты удаленных островов, передает издание.

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