Стали известны потери российских оккупантов на востоке Украины

Стали известны потери российских оккупантов на востоке Украины2
- 24.04.2022, 22:20
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ВСУ дают достойный отпор на Донбассе.
Бойцы украинской оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили 3 танка и 17 БМП российских оккупантов.
Об этом сообщается на "Фейсбук"-странице ОТГ "Восток".
Отмечается, что в течение суток, 24 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 1 атаку.
Украинские защитники уничтожили: личного состава - до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1.