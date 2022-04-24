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Стали известны потери российских оккупантов на востоке Украины

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  • 24.04.2022, 22:20
  • 8,260
Стали известны потери российских оккупантов на востоке Украины

ВСУ дают достойный отпор на Донбассе.

Бойцы украинской оперативно-тактической группировки "Восток" за сутки уничтожили 3 танка и 17 БМП российских оккупантов.

Об этом сообщается на "Фейсбук"-странице ОТГ "Восток".

Отмечается, что в течение суток, 24 апреля, в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские войска совершили 1 атаку.

Украинские защитники уничтожили: личного состава - до 100; танков – 3; БМП – 17; АТ – 10; артиллерийских систем – 2; БПЛА – 1.

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