Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве и встречаются с Зеленским

Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве и встречаются с Зеленским3
- 24.04.2022, 22:43
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Ранее сообщалось, что они будут обсуждать поставки оружия.
В Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Остин Ллойд. Президент Украины Владимир Зеленский проводит с ними встречу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.
"Да, они прямо сейчас (в Киеве -ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.
Ранее сообщалось, что они будут обсуждать поставки оружия.