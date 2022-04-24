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Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве и встречаются с Зеленским

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  • 24.04.2022, 22:43
  • 7,576
Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве и встречаются с Зеленским

Ранее сообщалось, что они будут обсуждать поставки оружия.

В Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Остин Ллойд. Президент Украины Владимир Зеленский проводит с ними встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича.

"Да, они прямо сейчас (в Киеве -ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.

Ранее сообщалось, что они будут обсуждать поставки оружия.

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