ВСУ продолжают отбивать атаки путинских захватчиков (онлайн)
- 25.04.2022, 7:41
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(Обновляется) Хроника 61-го дня войны.
Начались новые сутки борьбы защитников Киева и области с российскими захватчиками, которые пытаются атаковать город. Враг не оставляет попыток атаковать и Николаев, но ВСУ стоят на защите своей земли.
Сообщается, что ВСУ ликвидировали командира взвода управления реактивной артиллерийской батареи 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота лейтенанта Кирилла Костенникова.
Сайт Charter97.org ведет трансляцию 61-го дня войны в Украине. Что происходило в Украине 24 апреля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.
Специальный эфир телеканала «Украина 24»
09:30 Украинская оборона Мариуполя истощила многие российские подразделения и снизила их боеспособность, считают в британской разведке.
09:23 Ракетные удары оккупантов прогремели во Львовской и Винницкой областях. В результате атаки в двух населённых пунктах начались пожары.
09:18 На этом видео, предположительно, момент взрыва и начала пожара на нефтебазе "Дружба" в Брянске. Пожар до сих пор не потушили.
09:10 В Ирпене военнослужащие 243-го батальона территориальной обороны приняли присягу на верность украинскому народу. Эти мужчины встали на оборону города с первых дней войны.
09:03 В Сети появилась новая запись разговора российского оккупанта с женой. Он рассказывает о катастрофических потерях в рядах армии РФ.
08:55 Украинские воины из бригады имени Ивана Мазепы обратили в бегство российских оккупантов. Враг бежал, бросив раненого.
08:48 Российские военные убили 215 украинских детей, 391 ранили, сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 124, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44, Николаевской - 43, Луганской - 37, Запорожской - 27, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.
08:42 Стали известны важные итоги тайного визита руководства США в Киев.
08:35 Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг потерпел там поражение уже в 17-ый раз.
08:27 Под Киевом запустят сборку украинско-турецких реактивных беспилотников нового поколения — Anka. По словам представителей компании, первую продукцию завод должен изготовить уже в конце 2022.
08:20 ВСУ вернули под контроль пять населенных пунктов Николаевщины, сообщает оперативное командование "Юг". Поселки находятся вблизи административной границы с Херсонской областью.
Суточные потери путинских захватчиков в этом направлении составили: 73 убитых, 7 единиц техники (ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», автомобильная и бронированная техника).
08:13 На видео 101 бригада территориальной обороны овладевает навыками работы с американским пулеметом M2 Browning.
08:05 Оккупанты продолжают прибегать к наступательным действиям на Востоке Украины, в частности на направлениях от Изюма до Барвенково и Славянска - Генштаб ВСУ. Россияне пытаются разгромить группировку Объединенных сил, взять под контроль Луганщину с Донетчиной, чтобы обеспечить себе сухопутный путь в оккупированный Крым.
07:57 В расположенном в 100 километрах от границы с Украиной российском городе Брянске ночью вспыхнули две нефтебазы. Они входят в систему нефтепровода "Дружба". О причинах ЧП пока не сообщается.
07:47 На месте, где затонул российский крейсер "Москва", работает специальный спасательный корабль "Коммуна", сообщает Bild.
"Россия предпринимает попытки извлечь из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", - говорится в сообщении.
07:42 На Луганщине на Пасху оккупанты разрушили семь домов, в третий раз попали в нефтеперерабатывающий завод.
22:54 Оперативная сводка Минобороны Украины за 60-е сутки героического противостояния украинского народа русским оккупантам.