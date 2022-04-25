Макрон победил на президентских выборах во Франции 12 25.04.2022, 7:39

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Эммануэль Макрон

Фото: AFP

Действующий французский президент получил 58,5% голосов избирателей.

Эммануэль Макрон набрал 58,54% в ходе второго тура президентских выборов во Франции, а его соперница Марин Ле Пен — 41,46%.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Франции по по итогам подсчета 100% голосов, пишет «Новое время».

44-летний Макрон, который стал президентом в 2017 году, представлял на выборах партию «Вперед, республика!». Он станет лишь третьим президентом в современной истории Франции, дважды подряд занимавшим президентский пост.

«Никто не останется на обочине дороги», — сказал Макрон в воскресенье вечером в своей победной речи, произнесенной в Париже на фоне Эйфелевой башни. Его приветствовали несколько сотен сторонников, которые размахивали флагами Франции и ЕС.

«Нам предстоит многое сделать, и война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и что голос Франции должен быть услышан», — заявил он.

Во время своего выступления после обнародования первых результатов экзитполов Ле Пен признала свое поражение.

Во втором туре предыдущих президентских выборов — в мае 2017 года — Макрон также одержал уверенную победу, обогнав свою соперницу вдвое (66,1% против 33,9%) и став самым молодым главой государства.

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