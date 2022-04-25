Bild: Армия РФ пытается достать ракеты из затонувшей Москвы с помощью 100-летнего корабля 29 25.04.2022, 7:48

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Судно «Коммуна» было спущено на воду еще в 1912 году.

На месте, где затонул российский крейсер Москва, работает специальный спасательный корабль «Коммуна». РФ пытается извлечь из затонувшего крейсера противокорабельные и зенитные ракеты.

Об этом пишет «Новое время» со ссылкой на немецкое издание Bild.

«Россия пытается извлечь из затонувшего крейсера Москва противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за размеров Москвы (187 метров в длину) «Коммуне», которой уже 110 лет, вряд ли удастся поднять с глубины затонувший крейсер. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Судно «Коммуна» было спущено на воду еще в 1912 году и считается одним из старейших кораблей в вооружении российского ВМФ и всего мира в целом.

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