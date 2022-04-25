СМИ узнали важные итоги тайного визита руководства США в Киев 1 25.04.2022, 7:55

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В Украину прилетели госсекретарь и глава Пентагона.

В Киеве с визитом побывали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин. Американская делегация прибыла в Украину 24 апреля, тогда же состоялась встреча чиновников с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

"Из соображений безопасности о приезде не объявляли. Но встречи были очень продуктивны. Утром объявим о результатах", - сказано в сообщении.

Примечательно, что визит Блинкена и Остина - первый приезд американских чиновников в Украину с начала полномасштабной войны с Россией. Также этот приезд важен на фоне того, что США в отличие от многих европейских стран до сих пор не вернули свое посольство в Киев.

По информации Reuters, Блинкен и Остин во время визита в Киев сообщили Владимиру Зеленскому, что американские дипломаты могут вернуться в Украину в ближайшую неделю. Кроме того, в столице Украины они объявили о выделении $713 миллионов на военные нужды Украине и еще 15 странам, сообщает Associated Press.

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