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Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиной

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  • Павел Вернивский
  • 25.04.2022, 8:01
  • 13,054
Почему Россию постиг генералопад в войне с Украиной

Такие потери высшего офицерского состава очень показательны.

Смотрю на этот генералопад в русской армии и думаю. Такие потери высшего командования Россия понесла едва ли не впервые со времен Второй мировой войны.

А если говорить о потерях генералов и другого высшего офицерского состава относительно размера армии, то такие потери Россия понесла едва ли не впервые в истории.

Ведь если взять ту же самую Вторую мировую войну, то размер Советской армии на западной границе составлял почти 3 млн человек. За первые шесть месяцев войны армия СССР потеряла 74 генерала. Это по 12 в месяц. Или 24 за два месяца. А по отношению к размеру войска это одна потеря на 125 тысяч военных.

А в войне с Украиной Россия потеряла десять генералов. Если учесть размер войска, задействованного для войны с Украиной, то это одна потеря на 20 тысяч военных.

То есть это говорит о том, что риск умереть для российского генерала в войне с Украиной в шесть раз выше, чем был во время Второй мировой войны!

Самое интересное здесь, что большие потери в армии СССР в первые дни войны, и в том числе генералов, объясняли неожиданной атакой немцев, к которой СССР был не готов.

Сейчас же все наоборот. К этой войне Россия очень долго готовилась. Впрочем, даже это не помогло.

Вообще такие потери высшего офицерского состава очень показательны. Ведь времена когда командующий шел в атаку вместе со своими воинами остались в далеком прошлом. Сейчас генералы не принимают непосредственного участия в военных действиях. И такая гибель свидетельствует об очень больших проблемах в командовании армиями.

Павел Вернивский, "Главред"

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