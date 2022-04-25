Какие изменения ждут белорусов в мае? 2 25.04.2022, 8:03

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Многие из них ударят по кошелькам.

С 1 мая в Беларуси появится новый налог — сбор за размещение рекламы. Со следующего месяца чиновники также повысят НДС на услуги передачи данных, из-за чего интернет-провайдеры и сотовые операторы объявили о повышении тарифов. Для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках (но сначала повысят цены на билеты), пишет zerkalo.io.

Мобильные операторы и «Белтелеком» поднимут тарифы на некоторые услуги

С 1 мая повышают НДС на услуги передачи данных — с 25 до 26%. Речь про услуги доступа в Сеть от интернет-провайдеров, а также про мобильный интернет от сотовых операторов. А1 и МТС уже объявили о повышении тарифов на свои услуги.

Также со следующего месяца повысит тарифы на некоторые услуги связи и «Белтелеком». С 1 мая подорожают отдельные тарифные планы по телевидению, а также некоторые пакеты с домашним интернетом.

Бюджетники получат прибавку (но с учетом рекордной инфляции могут ее и не заметить)

С 1 апреля в Беларуси повысят базовую ставку, от которой зависит размер зарплат бюджетников. Она увеличится на 1 рубль — до 210 рублей.

Напомним, базовую ставку ранее увеличивали с 1 марта и 1 апреля. В Минтруда ранее сообщали, за счет этих трех повышений прибавка к зарплате бюджетников составит от 7 до 35 рублей в зависимости от квалификации работника.

Для пенсионеров введут скидку на проезд в электричках (но сначала повысят цены на билеты)

С 1 мая для пенсионеров с 1 мая введут привычную 50-процентную скидку на проезд в поездах региональных линий экономкласса. Льгота будет действовать до конца октября — на время сезонных сельскохозяйственных работ. Ранее в апреле МАРТ объявил о повышении с 26 апреля стоимости проезда в поездах — городских, региональных и межрегиональных линий.

Будущее «недружественного» импорта

В Беларуси в мае заканчивается действие запрета на ввоз товаров Skoda, Nivea и Liqui Moly. Напомним, эти товары попали в список запрещенных к ввозу в Беларусь из-за того, что ранее компании-производители отказались спонсировать чемпионат мира по хоккею в Минске, который в итоге перенесли из нашей страны.

Запрет на ввоз этих товаров ввели с 5 мая прошлого года, а в ноябре продлили его - до 4 мая 2022 года. Чиновники, как ожидается, должны принять решение, что делать дальше с товарами этих компаний.

Обновят базу «тунеядцев»

В мае власти актуализируют список трудоспособного населения, которое не занято в экономике. Тем, кто попадет в него и у кого есть в собственности жилье, придется оплачивать по полным тарифам не только горячее водоснабжение, но также отопление и газ. До 21 апреля нужно было предоставить в комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Обновляют базу ежеквартально.

Перенос рабочего дня и длинные выходные

В Беларуси в мае будут длинные выходные. Отдыхать будем четыре дня - с 30 апреля (суббота) по 3 мая (вторник), а также еще три дня - с 7 (суббота) по 9 (понедельник) мая.

Рабочий день с 2 мая (понедельник) переносится на 14 мая (суббота).

Организации могут с учетом специфики работы переносить рабочие дни в другом порядке, уточняли ранее в Минтруда.

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