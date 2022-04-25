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Чернобаевка — 17:0

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  • 25.04.2022, 8:08
  • 9,818
Чернобаевка — 17:0
Алексей Арестович

ВСУ снова разбили российских оккупантов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпит там поражение уже в семнадцатый раз.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 24 апреля в Twitter.

В предыдущий раз российские оккупанты были разбиты в Чернобаевке 18 апреля.

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