Чернобаевка — 17:0

Чернобаевка — 17:06
- 25.04.2022, 8:08
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ВСУ снова разбили российских оккупантов в Херсонской области.
Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпит там поражение уже в семнадцатый раз.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 24 апреля в Twitter.
В предыдущий раз российские оккупанты были разбиты в Чернобаевке 18 апреля.
- 60-й:https://t.co/nJaFFZfVEz— Arestovych (@arestovych) April 24, 2022
И, кстати, с 17-й Чернобаевкой.
Только что сообщили. pic.twitter.com/zJkjAY0uK2