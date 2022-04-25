Чернобаевка — 17:0 6 25.04.2022, 8:08

9,818

Алексей Арестович

ВСУ снова разбили российских оккупантов в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожили силы российских оккупантов под Чернобаевкой в Херсонской области. Враг терпит там поражение уже в семнадцатый раз.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович вечером 24 апреля в Twitter.

В предыдущий раз российские оккупанты были разбиты в Чернобаевке 18 апреля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».