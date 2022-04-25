Врачи назвали продукты, которые могут укрепить кости 25.04.2022, 8:26

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Специалисты проанализировали данные 14-ти исследований.

Любители чая реже ломают тазобедренный сустав, чем люди, которые предпочитают другие напитки. Две-три чашки в день снижают риск перелома на 37%, пишет medicina.ua.

Кофе не оказывает подобного воздействия. Ученые пока не знают, почему чай полезен для костей. Они предполагают, что содержащиеся в листьях чая фитонутриенты помогают организму наращивать костную массу. Кроме того, чай является источником фтора, кальция и других минералов, которые делают кость более плотной и крепкой. Китайские ученые установили полезность чая на основе анализа данных 14 исследований, охвативших около 200 тыс. человек. Это важное открытие, учитывая распространенность переломов тазобедренного сустава у пожилых людей. Кости становятся хрупкими в результате заболевания, которое называется остеопороз. Особенно подвержены женщины после наступления менопаузы, поскольку снижается защитный эффект полового гормона эстрогена.

Шоколад. Ученые отмечают, что плотность костной ткани связана с уровнем магния, который уменьшается в ней с возрастом. Магний необходим для преобразования витамина D в его активную форму и для усвоения кальция.

У большинства взрослых людей уровень магния в организме скорее низкий, чем нормальный. Врачи советуют употреблять в пищу темный шоколад с содержанием какао не ниже 70% - это отличный источник магния.

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